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18:03, 21 ноября 2023Россия

Раскрыто число остающихся в больнице после отравления наркотиком россиян

Десять человек остаются в больнице после отравления наркотиком в Астрахани

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

После отравления метадоном в Астрахани десять человек остаются в больнице. Число раскрыл Минздрав Астраханской области в Telegram-канале.

«Десять пациентов продолжают лечение. Из них в тяжелом состоянии — два человека, восемь пациентов — средней степени тяжести в общей палате», — говорится в сообщении пресс-службы областного ведомства.

По их данным, из 19 поступивших с отравлением наркотиком пациентов выписано уже девять человек.

О массовом отравлении метадоном стало известно в понедельник, 20 ноября. По предварительным данным, они все употребили наркотик из одной партии. 21 ноября МВД сообщило о задержании троих граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, которые сбыли в Астрахани партию метадона, которым отравились 24 человека.

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      Никита Абрамов
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