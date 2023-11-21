Раскрыто число остающихся в больнице после отравления наркотиком россиян

Десять человек остаются в больнице после отравления наркотиком в Астрахани

После отравления метадоном в Астрахани десять человек остаются в больнице. Число раскрыл Минздрав Астраханской области в Telegram-канале.

«Десять пациентов продолжают лечение. Из них в тяжелом состоянии — два человека, восемь пациентов — средней степени тяжести в общей палате», — говорится в сообщении пресс-службы областного ведомства.

По их данным, из 19 поступивших с отравлением наркотиком пациентов выписано уже девять человек.

О массовом отравлении метадоном стало известно в понедельник, 20 ноября. По предварительным данным, они все употребили наркотик из одной партии. 21 ноября МВД сообщило о задержании троих граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, которые сбыли в Астрахани партию метадона, которым отравились 24 человека.