Редкая выдра попала на видео в российском заповеднике

В Марий Эл фотоловушка запечатлела редкую выдру

В заповеднике Республики Марий Эл «Большая Кокшага» на видео попала редкая выдра. Соответствующими кадрами фотоловушки сотрудники российского учреждения поделились во «ВКонтакте».

На записи запечатлено, как хищница прогуливается по бревну и спрыгивает с него в воду.

Согласно данным за октябрь текущего года, численность речных выдр сократилась в 10-15 раз. На территории заповедника в настоящее время встречается всего 5-6 особей. Данный вид ведет полуводный образ жизни и внесен в Красную книгу региона.

Ранее сообщалось, что у выдры по кличке Бухля, которая обитала в псковском контактном зоопарке «Птичий дворик», появился иногородний жених. Сотрудники подворья рассказали, что с ними связались представители лицензированного парка для животных в Приморье.

