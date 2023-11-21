Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:01, 21 ноября 2023Забота о себе

Россиянам назвали укрепляющие иммунитет сезонные продукты

Фото: Juan Gomez / Unsplash

Терапевт, специалистка ЗОЖ платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Наталия Савицкая призвала пользоваться правилом гарвардской тарелки, чтобы составить идеальное меню, при этом предпочтение нужно отдавать сезонным укрепляющим иммунитет продуктам. Их врач назвала в беседе с «Лентой.ру».

Савицкая объяснила, что по правилу гарвардской тарелки половина продуктов должна содержать пищевые волокна (фрукты, овощи), четверть — критически важный для иммунитета белок (мясо, рыба), четверть — сложные углеводы (цельнозерновые крупы и хлеб, картофель). При этом в холодное время лучше выбирать теплую пищу.

Помните и про жиры. Оливковое, тыквенное, льняное, рапсовое масла поддерживают здоровье гормональной системы и помогают организму оставаться устойчивым к нагрузкам

Наталия Савицкаятерапевт, специалистка ЗОЖ

По словам собеседницы «Ленты.ру», осенью и зимой особенно важно получать в достаточном количестве витамин С, содержащийся в квашеной без уксуса и сахара белокочанной капусте, морской капусте и кислых ягодах (смородина, облепиха).

Восполнить нехватку витамина D3, как отметила Савицкая, позволит включение в рацион рыбы жирных сортов, например, трески, скумбрии. Магний и белок можно получить из орехов и рыбы. Цинком же богаты морепродукты, орехи, печень и говядина, пояснила врач.

Дефицит витаминов можно заподозрить при ухудшении состояния ногтей, волос, кожи, при появлении усталости и плохого самочувствия. Как правило, здоровым людям со сбалансированным рационом и хорошим самочувствием витаминные добавки не нужны. Компенсировать необходимо только выявленный гиповитаминоз, который определяет врач

Наталия Савицкаятерапевт, специалистка ЗОЖ
Материалы по теме:
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости… Например, иммунитет
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…Например, иммунитет
4 октября 2021

В то же время врач обратила внимание, что употребление даже большого количества полезных продуктов окажется бессмысленным при наличии проблем в работе кишечника. Витамины попросту не будут усваиваться, объяснила Савицкая. «Необходимо поддержать кишечную микрофлору естественными пребиотиками, — отметила она. — Добавляйте в меню зеленые бананы, ягоды, кисломолочные продукты, ферментированные овощи — соленья из капусты, огурцов, томатов, кабачков».

Также, по словам Савицкой, на иммунитет влияет состояние нервной системы. Крепкого здоровья можно добиться только при рациональном распорядке дня и достаточном количестве сна, подытожила иммунолог.

Ранее Савицкая предупредила об опасности лечебного голодания для некоторых людей. По ее словам, такая система питания не подходит, в частности, детям и пожилым людям.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      В Финляндии решили не закрывать всю границу с Россией. Почему в Хельсинки отказались от этой идеи?

      Известный комик заставил мир полюбить странную блюющую птицу. Как хохлатой поганке удалось стать птицей века?

      В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

      Финляндия приняла первые решения по беженцам из России

      США осудили Северную Корею из-за пуска баллистической ракеты

      Россия направила Финляндии ноту протеста из-за демонстрации сожженного танка

      Европарламент «признал» Крым частью России

      Словакия объяснила отказ от военной помощи Украине ее неэффективностью

      Путин назвал Россию страной возможностей для молодежи

      Россиянам назвали укрепляющие иммунитет сезонные продукты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости