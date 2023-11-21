Россиянкам перечислили самые модные пуховики

Дизайнер Мария Уколова: оверсайз-пуховики стали самыми модными

Дизайнер Мария Уколова перечислила россиянкам самые модные пуховики на зиму. Соответствующий материал публикует газета «Metro Москва».

По словам специалистки, наиболее актуальными в текущем сезоне стали оверсайз-пуховики, поскольку с ними удобно создавать многослойные образы в сочетании со свитерами и плотными свитшотами. При этом эксперт отметила, что рукава куртки должны быть свободными, чтобы не сковывались движения.

«Не стоит переживать, что в такой модели вы будете выглядеть слишком объемно. Также снова в тренде приталенные силуэты, поэтому обратите внимание на дутые куртки на кулиске. Сочетать их можно с облегающим низом: длинными юбками, расклешенными книзу брюками и даже плотными легинсами, если длина верха позволяет», — уточнила Уколова.

Помимо этого, собеседница издания обратила внимание на удлиненный пуховик с высоким воротом и капюшоном, наиболее подходящий для тех, кто любит передвигаться пешком. «Она универсальна, поэтому может сочетаться с любыми элементами гардероба. Идеальный образ выходного дня с длинным пуховиком: оверсайз-свитер, джинсы и угги. Последние снова актуальны, особенно модели на высокой подошве», — добавила дизайнер.

Среди прочего Уколова рекомендовала при выборе материала отдавать предпочтение черным, серым, зеленым и синим оттенкам. «Но если все же хочется оставаться в тренде, обратите внимание на цвет бургунди — один из самых актуальных в этом сезоне. Хаки и все оттенки бежевого будут смотреться не менее стильно», — заключила она.

Ранее в ноябре россиянкам перечислили модные наряды на новогодний корпоратив. Эксперт отметила, что составить трендовый образ на данное мероприятие получится с помощью черно-розовой одежды и изделий из прозрачных тканей — например, органзы или сетки.