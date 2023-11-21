Российские войска отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Кременной

Минобороны заявило об отражении атак ВСУ в районе Кременной и Кузьмина в ЛНР

Подразделения российской группировки войск «Центр» при участии авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении спецоперации. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, украинские штурмовики из 12-й бригады специального назначения предприняли атаки в районе Кременной и Кузьмина Луганской народной республики (ЛНР). В результате ВСУ потеряли до 200 бойцов и два пикапа.

Ранее советника губернатора Орловской области Андрея Клычкова — Сергея Лежнева — обвинили в раскрытии позиций российских войск возле Кременной из-за публикации им фотографий c разгрузкой гуманитарной помощи 14 ноября. На следующий день чиновник сообщил, что попал под обстрел. После этого украинский журналист Алексей Артюх поблагодарил Лежнева «за наводку», что привело к широкому обсуждению ситуации в сети. В свою очередь, военкор Александр Коц заявил, что сразу увидел на снимках знакомую заправку, расположенную перед блокпостом на въезде в Кременную со стороны Рубежного.