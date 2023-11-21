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15:19, 21 ноября 2023Россия

Российские войска отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Кременной

Минобороны заявило об отражении атак ВСУ в районе Кременной и Кузьмина в ЛНР

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Центр» при участии авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении спецоперации. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, украинские штурмовики из 12-й бригады специального назначения предприняли атаки в районе Кременной и Кузьмина Луганской народной республики (ЛНР). В результате ВСУ потеряли до 200 бойцов и два пикапа.

Ранее советника губернатора Орловской области Андрея КлычковаСергея Лежневаобвинили в раскрытии позиций российских войск возле Кременной из-за публикации им фотографий c разгрузкой гуманитарной помощи 14 ноября. На следующий день чиновник сообщил, что попал под обстрел. После этого украинский журналист Алексей Артюх поблагодарил Лежнева «за наводку», что привело к широкому обсуждению ситуации в сети. В свою очередь, военкор Александр Коц заявил, что сразу увидел на снимках знакомую заправку, расположенную перед блокпостом на въезде в Кременную со стороны Рубежного.

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      Сергей Истомин
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