Российские войска ударили авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметами по ВСУ

Минобороны заявило об ударе авиацией и тяжелыми огнеметами по бригадам ВСУ

Российские войска ударили артиллерией, авиацией и тяжелыми огнеметными системами по двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Удары «Западной» группировка войск наносила по скоплениям живой силы и техники 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ, которые находились в районе Синьковки в Харьковской области.

За сутки противник на данном направлении потерял до 25 бойцов и два автомобиля.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе специальной военной операции на Украине (СВО) российские войска нанесли более 270 ракетных ударов. По его словам, современное ракетное вооружение доказало свою высокую эффективность на поле боя в ходе спецоперации.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.