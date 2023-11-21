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15:18, 21 ноября 2023Россия

Российские войска ударили авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметами по ВСУ

Минобороны заявило об ударе авиацией и тяжелыми огнеметами по бригадам ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска ударили артиллерией, авиацией и тяжелыми огнеметными системами по двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Удары «Западной» группировка войск наносила по скоплениям живой силы и техники 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ, которые находились в районе Синьковки в Харьковской области.

За сутки противник на данном направлении потерял до 25 бойцов и два автомобиля.

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      Никита Абрамов
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