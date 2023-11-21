Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:54, 21 ноября 2023Россия

Шойгу анонсировал открытие центров военной подготовки студентов во всех регионах

Шойгу: центры военной подготовки студентов откроют во всех регионах России

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Военные учебные центры для подготовки студентов вузов появятся во всех регионах России. Их открытие анонсировал министр обороны Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

По его словам, такие центры открываются по поручению президента России Владимира Путина. «Сегодня девять высших учебных заведений претендуют на открытие военных учебных центров, в том числе в Луганской народной республике», — сказал глава оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что со временем планируется запустить 137 учебных центров в 82 субъектах России.

Ранее Шойгу заявил, что Вооруженные силы России продолжают наращивать боевую мощь в условиях поставок Западом оружия Киеву. По его словам, рост стал возможен за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД захотели прояснить позицию Аргентины по вступлению в БРИКС

      Российские войска отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Кременной

      Российские войска ударили авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметами по ВСУ

      Силуанов раскрыл способ избежать разгона инфляции в России

      Бывшую замминистра культуры России начнут судить за злоупотребления

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости