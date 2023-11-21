Шойгу анонсировал открытие центров военной подготовки студентов во всех регионах

Шойгу: центры военной подготовки студентов откроют во всех регионах России

Военные учебные центры для подготовки студентов вузов появятся во всех регионах России. Их открытие анонсировал министр обороны Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

По его словам, такие центры открываются по поручению президента России Владимира Путина. «Сегодня девять высших учебных заведений претендуют на открытие военных учебных центров, в том числе в Луганской народной республике», — сказал глава оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что со временем планируется запустить 137 учебных центров в 82 субъектах России.

Ранее Шойгу заявил, что Вооруженные силы России продолжают наращивать боевую мощь в условиях поставок Западом оружия Киеву. По его словам, рост стал возможен за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции.