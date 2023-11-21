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22:33, 21 ноября 2023Мир

Силы США в Ираке и Сирии были атакованы более 60 раз за месяц

Силы США в Ираке и Сирии были атакованы 66 раз с 17 октября

Фото: Reuters

Силы США в Ираке и Сирии были атакованы 66 раз с 17 октября. Во время атак пострадали более 60 человек. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает ТАСС.

Она отметила, что американские силы подвергались нападениям 32 раза в Ираке и 34 раза в Сирии. Она уточнила, что среди американского персонала насчитывается 62 раненых.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан пригрозил США жестким ответом в случае атаки по иранским силам в Сирии. Абдоллхаиан добавил, что с прибытием американского военного флота к берегам Палестины и Израиля Вашингтон повышает вероятность для своих военных кораблей получить «значительный урон».

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      Екатерина Подвигина
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