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11:45, 21 ноября 2023Россия

Скандального омского министра здравоохранения отправили в отставку

Скандальный министр Мураховский не вошел в состав правительства Омской области

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Скандально известный министр здравоохранения Александр Мураховский не вошел в состав правительства Омской области и был отправлен в отставку. Это следует из публикации главы региона Виталия Хоценко в его Telegram-канале.

В опубликованном Хоценко списке глав ведомств Омской области нет Александра Мураховского, ранее занимавшего пост главы регионального Минздрава, вместо него этот пост занял Артем Наркевич, ранее являвшийся советником губернатора.

«Сформировали (...) кабинет министров Омской области (...) Наркевич Артем Николаевич — министр здравоохранения», — написал Хоценко.

Мураховский подтвердил свою отставку в личном Telegram-канале. Он рассказал о достигнутых за несколько лет результатах и пожелал удачи преемнику.

Мураховский возглавлял Минздрав Омской области с ноября 2020 года. До этого он работал главным врачом в омской больнице скорой медицинской помощи №1, куда летом 2020 года поступил Алексей Навальный (включен Минюстом РФ в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

В 2021 году Мураховской пропал во время охоты. Он уехал в тайгу на квадроцикле и заблудился. Спустя несколько дней удалось найти только квадроцикл — в 6,5 километра от охотбазы, неподалеку видели двух медведей. Чиновника искали несколько дней, а 10 мая он сам вышел к людям в районе села Баслы — примерно в 30 километрах от места пропажи.

Последний скандал с участием Мураховского был связан с его советом сотруднице сельского фельдшерского пункта, в котором нет туалета, проситься в уборную к соседям. Этот совет вызвал широкий резонанс, а сама фельдшер вскоре уволилась.

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      Марк Леонов
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