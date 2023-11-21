RSNA: скрытый жир на животе связали с болезнью Альцгеймера

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе связали скрытый (висцеральный) жир на животе с болезнью Альцгеймера. Согласно исследованию, результаты которого будут представлены на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA), этот признак демонстрирует опасность развития заболевания еще за 15 лет до появления первых симптомов. Краткий обзор опубликован на портале Medical Xpress.

В ходе работы авторы проанализировали данные 54 когнитивно здоровых участников в возрасте от 40 до 60 лет со средним индексом массы тела (ИМТ) 32. У испытуемых измерили уровни глюкозы и инсулина, а также объем висцерального (окружающего внутренние органы) и подкожного жира и с помощью МРТ брюшной полости. Кроме того, была проведена МРТ головного мозга, которая показала толщину коры областей мозга, поражающиеся при болезни Альцгеймера.

Исследователи сосредоточились на цели определить связь между объемами головного мозга, поглощением амилоидного и тау-белка при позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), ИМТ, ожирением, инсулинорезистентностью и жировой тканью на животе.

Специалисты заметили, что более высокое соотношение висцерального и подкожного жира коррелировало с более высокими ПЭТ-маркерами амилоидного белка в области мозга, которая одна из первых поражается при болезни Альцгеймера. Причем у мужчин этот эффект был более выраженным. Кроме того, повышенные показатели висцерального жира оказались связаны с увеличением уровня воспаления в головном мозге.