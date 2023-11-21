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16:08, 21 ноября 2023Культура

Стало известно о российском бизнесе семьи певицы Джамалы

Семья певицы Джамалы, объявленной в розыск в РФ, владеет отелем в Крыму

Фото: Phil Noble / Reuters

Стало известно о российском бизнесе семьи украинской певицы Джамалы (настоящее имя — Сусана Джамаладинова), объявленной МВД в розыск. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, родители исполнительницы Алим Джамаладинов и Галина Тумасян владеют бизнесом в Крыму, где и проживают: мать и отец артистки управляют отелем под названием «Кучук-Узень» в Алуште. Стоимость проживания в гостинице за одну ночь составляет несколько тысяч рублей. В том же здании зарегистрирована одноименная религиозная мусульманская организация, президентом которой является отец Джамалы.

Примечательно, что на Джамаладинова не зарегистрировано ни ИП, ни юрлицо, поэтому не совсем ясно, каким образом он ведет свой бизнес. Издание отмечает, что, возможно, таким образом родитель артистки не хочет заявлять о себе в России из-за проукраинской позиции дочери.

Ранее стало известно, что народная артистка Украины Джамала, ставшая победительницей музыкального конкурса «Евровидение-2016», объявлена в России в розыск. Певица разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако в базе данных МВД не уточняется, по какой именно.

Позже музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко назвал исполнительницу политизированным артистом.

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      Анастасия Астахова
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