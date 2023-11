Продюсер назвал объявленную в розыск Джамалу политизированным артистом

Продюсер Рудченко заявил, что певица Джамала является политизированным артистом

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко назвал объявленную МВД в розыск украинскую певицу Джамалу (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) политизированным артистом. Его слова приводит NEWS.ru.

Медиаменеджер отметил, что исполнительница является крымской татаркой, которая представляла Украину на «Евровидении», а также всячески поддерживала украинское правительство, выступая на Майдане.

«Всем своим существом и действиями показала, что поддерживает современную власть. А так о ней давно не слышно, о ее творчестве. Это артист, который работает на определенные цели», — заявил Рудченко.

Ранее стало известно, что народная артистка Украины Джамала, ставшая победительницей музыкального конкурса «Евровидение-2016», объявлена в России в розыск. Певица разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако в базе данных МВД не уточняется, по какой именно.

В октябре певец Филипп Киркоров заявил, что победа его коллеги Сергея Лазарева на «Евровидении» в 2016 году была украдена. Лазарев с композицией You are the only one занял на международном музыкальном конкурсе третье место.