Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:03, 20 ноября 2023Культура

Продюсер назвал объявленную в розыск Джамалу политизированным артистом

Продюсер Рудченко заявил, что певица Джамала является политизированным артистом

Фото: TT News Agency / Maja Suslin / Reuters

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко назвал объявленную МВД в розыск украинскую певицу Джамалу (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) политизированным артистом. Его слова приводит NEWS.ru.

Медиаменеджер отметил, что исполнительница является крымской татаркой, которая представляла Украину на «Евровидении», а также всячески поддерживала украинское правительство, выступая на Майдане.

«Всем своим существом и действиями показала, что поддерживает современную власть. А так о ней давно не слышно, о ее творчестве. Это артист, который работает на определенные цели», — заявил Рудченко.

Ранее стало известно, что народная артистка Украины Джамала, ставшая победительницей музыкального конкурса «Евровидение-2016», объявлена в России в розыск. Певица разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако в базе данных МВД не уточняется, по какой именно.

В октябре певец Филипп Киркоров заявил, что победа его коллеги Сергея Лазарева на «Евровидении» в 2016 году была украдена. Лазарев с композицией You are the only one занял на международном музыкальном конкурсе третье место.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан высокопоставленный чиновник Минприроды. Он курировал заповедные земли России

      Визит главы Пентагона в Киев назвали черной меткой для Зеленского

      Пробки на занесенном снегом «Верхнем Ларсе» попали на видео

      Повар назвала неожиданный секрет нежного картофельного пюре

      Российские власти собрались помочь нефтяным компаниям с ремонтом заводов

      Американцы изменили свое отношение к русским и палестинцам

      В СВР рассказали о советах США Киеву по вопросу призывного возраста

      В России создадут новые пуленепробиваемые стекла для броневиков

      Въехавшего в толпу людей на машине россиянина поместили под стражу

      Биткоин в Аргентине подскочил на избрании президентом «экономиста с бензопилой»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости