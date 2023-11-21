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11:30, 21 ноября 2023Ценности

Свитер Мэттью Перри со съемок «Друзей» продадут за 738 тысяч рублей

Кадр: сериал «Друзья»

Одежду американского актера Мэттью Перри, в которой он исполнял роль Чендлера Бинга в сериале «Друзья», выставили на продажу на eBay.

Речь идет о синем свитере-поло с принтом в виде разноцветных треугольников. Продавец отметил, что данный предмет гардероба изготовили специально для телезвезды, в котором он снимался для одного из эпизодов хита NBC В 1994 году. Согласно объявлению, вещь 30-летней давности находится в хорошем состоянии вопреки своему возрасту.

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      Карина Черных
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