Свитер Мэттью Перри со съемок «Друзей» продадут за 738 тысяч рублей

Одежду американского актера Мэттью Перри, в которой он исполнял роль Чендлера Бинга в сериале «Друзья», выставили на продажу на eBay.

Речь идет о синем свитере-поло с принтом в виде разноцветных треугольников. Продавец отметил, что данный предмет гардероба изготовили специально для телезвезды, в котором он снимался для одного из эпизодов хита NBC В 1994 году. Согласно объявлению, вещь 30-летней давности находится в хорошем состоянии вопреки своему возрасту.

Стоимость свитера составляет 8,4 тысячи долларов (738 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что Дженнифер Энистон впала в депрессию после ухода ее коллеги из жизни.