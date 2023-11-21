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18:35, 21 ноября 2023Экономика

Цены на газ в Европе упали

Газ в Европе подешевел на 2,5 % за день на фоне достаточных запасов перед зимой

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Стоимость фьючерсных контрактов на декабрьские поставки природного газа по индексу нидерландского хаба TTF упала на 2,5 процента с начала торгов, опустившись до 517 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

На момент написания материала котировки немного отскочили от минимума и достигли 521 доллара за тысячу кубометров. Цены перешли к снижению после резкого роста днем ранее. Скачок был связан с захватом йеменскими хуситами судна Galaxy Leader в Красном море — событие вызвало предположения о возможных масштабных сбоях в судоходстве в этом регионе. По маршруту, в частности, в Европу идут суда со сжиженным природным газом (СПГ) из Катара.

Европейский газ подешевел на фоне изменения ценового прогноза Goldman Sachs — аналитики отметили, что перед приходом зимы ситуация с запасами топлива на рынке лучше, чем ожидалось, поэтому цены будут снижаться. На исследование ссылается Bloomberg. По данным службы Gas Infrastructure Europe, подземные хранилища газа в Европе по-прежнему заполнены примерно на 99 процентов.

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В то же время эксперты Goldman Sachs предупредили, что риски сбоев в поставках зимой все еще сохраняются — цены на газ, например, могут подскочить в два раза, если потребители станут меньше экономить топливо. Кроме того, важным фактором выступает погода. По словам синоптика Maxar Technologies, в ближайшее время температура воздуха значительно снизится: в Берлине ожидается до минус 2,5 градуса Цельсия в среду.

С началом отопительного сезона европейские страны начали закупать большие объемы СПГ, чтобы не расходовать запасы из практически полных хранилищ. В среднем поставки выросли на 16 процентов. Аналитики указывают, что для уверенного прохождения отопительного сезона накопленных объемов все равно недостаточно, так что рост выглядит обоснованным.

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      Мария Грушко
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