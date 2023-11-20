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20:25, 20 ноября 2023Экономика

Цены на газ в Европе выросли после захвата судна в Красном море

Bloomberg: газ в Европе подорожал после захвата хуситами судна Galaxy Leader

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Стоимость декабрьских фьючерсов на природный газ по индексу нидерландского хаба TTF в понедельник, 20 ноября, в первую половину дня росла на 6,9 процента на фоне не только ожидающейся холодной погоды, но и усиления напряженности на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

Захват йеменскими хуситами судна Galaxy Leader в Красном море вызвал предположения о возможных масштабных сбоях в судоходстве в этом регионе. По маршруту, в частности, в Европу идут суда со сжиженным природным газом (СПГ) из Катара.

Тем не менее ближе к концу дня опасения отступили, и по состоянию на 20:00 по московскому времени газ торгуется по цене 524 доллара за тысячу кубометров (подорожание 1,4 процента).

Ранее сообщалось, что с началом отопительного сезона европейские страны начали закупать большие объемы СПГ, чтобы не расходовать запасы из практически полных хранилищ. В среднем поставки выросли на 16 процентов. Аналитики указывают, что для уверенного прохождения отопительного сезона накопленных объемов все равно недостаточно, так что рост выглядит обоснованным.

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      Платон Щукин
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