Назван способный привести к укреплению рубля фактор

Экономист Григорьев: глобальный кризис не приведет к укреплению рубля

Глобальный кризис не приведет к укреплению рубля, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможный экономический сценарий, способный привести к укреплению национальной валюты.

«Глобальный кризис развивается и, скорее всего, будет развиваться дальше. Но дело в том, что если он приведет к ухудшению, например, положения США и приведет к ослаблению доллара, то, с другой стороны, любой кризис имеет снижение потребления. Это означает, что мы станем меньше получать денег за то, что продаем на внешних рынках, например, нефть», — объяснил он.

По словам Григорьева, когда наступает кризис, потребность в нефти, металлах и других позициях, которые продаются на глобальных рынках, становится ниже, и страны зарабатывают меньше.

Поэтому кризис не будет иметь однонаправленного движения в нашу пользу. В краткосрочной перспективе, даже если будет реализовывать негативных сценарий для США, к какому-то существенному укреплению рубля это не приведет Владимир Григорьев экономист

«На внутреннем рынке, возможно, если будет меньше спроса на доллар, то это может привести к ситуативному укреплению, но оно не будет фундаментальным», — заключил экономист.

За последние полтора месяца рубль по отношению к доллару укрепился на 12 процентов. Такой динамике поспособствовали указ президента страны Владимира Путина о продаже валютной выручки в отношении ряда компаний, который будет действовать как минимум полгода, а также курсовые пошлины, введенные с 1 октября для повышения сборов с экспортеров.