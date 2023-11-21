В Финляндии назвали предполагаемую дату полного закрытия границы с Россией

Helsingin Sanomat: Финляндия может полностью закрыть границу с РФ 21 ноября

Правительство Финляндии назвало предполагаемую дату полного закрытия границы с Россией. Об этом пишет местная газета Helsingin Sanomat.

По данным источника, власти страны могут принять такое решение уже во вторник, 21 ноября, как минимум для желающих получить убежище. В издании также говорится, что у финского правительства «есть твердое мнение», что на действия России нужно ответить строгими мерами.

Кроме того, Helsingin Sanomat сообщает, что в настоящее время решение о закрытии границы с РФ дорабатывается под руководством финского МВД. Уточняется, что обоснования его принятия пока не готовы.

Ранее стало известно, что около 400 беженцев, преимущественно из арабских стран, перебрались из России в Финляндию за последние несколько дней. Отмечается, что люди заранее в специальных чатах искали информацию о том, что их ждет у границы и как можно облегчить свое пребывание там.