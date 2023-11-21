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13:29, 21 ноября 2023Россия

В ГИБДД разъяснили условия наступления ответственности за летние шины зимой

Госавтоинспекция: штрафовать за летние шины зимой будут не во всех случаях

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Административная ответственность за езду на летних шинах зимой будет наступать не во всех случаях. Особенности правоприменения вступившего в силу 1 сентября 2023 года постановления правительства разъяснил «Ленте.ру» старший инспектор по особым поручениям Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

По его словам, с 1 декабря водителей не будут в обязательном порядке наказывать за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 12.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). КоАП предусматривает замену административного наказания в виде административного штрафа предупреждением, отметил старший инспектор.

Белан отметил, что вне зависимости от сезона россияне могут ездить на шинах-«липучках», хотя эксплуатация таких шин в летнее время и сократит срок их службы. При этом то, какая резина была установлена на автомобиле, будет учитываться даже в случае мелкого ДТП, добавил он.

Ранее адвокат Татевик Чугурян предупредила автомобилистов о риске штрафов за летнюю резину. Она отметила, что новая редакция Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения содержит более конкретные требования к владельцам транспортных средств.

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