Сальдо сообщил об обстреле ВСУ мирных кварталов Херсона

Сальдо: бригада ВСУ на пикапе с минометом обстреляла мирные кварталы Херсона

Группа военных из 35-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пикапе с минометом из района Чернобаевки обстреляла мирные кварталы Херсона, чтобы потом обвинить в этом российских военных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Прилетело по гражданским автомобилям, в украинском сегменте сети ширятся неискренние слезливые публикации», — написал Сальдо.

По его мнению, таким образом ВСУ пытаются заставить херсонцев на волне возмущения добровольно пойти в военкоматы и отправиться на фронт. Но, как утверждает Сальдо, простые жители города всеми силами стараются уклониться от призыва.

Ранее стало известно, что украинская армия обстреляла аэродром в Херсонской области из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Отмечалось, что по большей части удар пришелся по гражданскому объекту, повреждения получил ангар с удобрениями.