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12:11, 21 ноября 2023Россия

В Кремле не стали комментировать иск Минюста против ЛГБТ на фоне слов Путина

Пресс-секретарь Песков не стал комментировать иск Минюста против ЛГБТ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Кремле не будут комментировать иск Министерства юстиции по запрету «движения ЛГБТ». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Так представитель Кремля ответил на вопрос об иске Минюста на фоне заявлений президента Путина о том, что представители ЛГБТ являются частью общества.

«В данном случае я не считаю себя вправе комментировать данную ситуацию», — заявил Песков.

Министерство юстиции подало административный иск в суд, в котором попросило запретить деятельность ЛГБТ на территории России. Основанием для иска стали итоги проверки, в ходе которой были выявлены признаки экстремизма и возбуждения социальной и религиозной розни, пояснили в Минюсте.

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      Марк Леонов
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