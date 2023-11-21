В Кремле не стали комментировать иск Минюста против ЛГБТ на фоне слов Путина

Пресс-секретарь Песков не стал комментировать иск Минюста против ЛГБТ

В Кремле не будут комментировать иск Министерства юстиции по запрету «движения ЛГБТ». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Так представитель Кремля ответил на вопрос об иске Минюста на фоне заявлений президента Путина о том, что представители ЛГБТ являются частью общества.

«В данном случае я не считаю себя вправе комментировать данную ситуацию», — заявил Песков.

Министерство юстиции подало административный иск в суд, в котором попросило запретить деятельность ЛГБТ на территории России. Основанием для иска стали итоги проверки, в ходе которой были выявлены признаки экстремизма и возбуждения социальной и религиозной розни, пояснили в Минюсте.