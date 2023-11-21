В МИД КНР ответили на заявление Аргентины о разрыве связей с Китаем и Бразилией

МИД КНР: разрыв отношений с Китаем и Бразилией будет ошибкой Аргентины

Если Аргентина разорвет отношения с такими крупными странами, как Китай или Бразилия, это будет серьезной ошибкой аргентинской дипломатии. Так представитель МИД КНР Мао Нин ответила на заявление кандидата в министры иностранных дел Аргентины Дианы Мондино о разрыве дипломатических связей с этими странами, сообщает Reuters.

Мао отметила, что Китай является важным торговым партнером Аргентины, и ее избранное правительство придает большое значение отношениям с Китаем.

Ранее противник вступления Аргентины в БРИКС, крайне правый политик Хавьер Милей победил на президентских выборах в Аргентине. А кандидат на пост главы МИД Аргентины Мондино заявила, что страна прекратит взаимодействие с правительствами Китая и Бразилии.