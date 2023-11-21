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21:27, 21 ноября 2023Бывший СССР

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Reuters

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным ведомства, сначала, в 20:28 мск, сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области, затем, в 20:51 — в остальных регионах.

Ранее в подконтрольном Киеву Херсоне прогремела серия мощных взрывов. Накануне глава администрации города Роман Мрочко сообщил, что в городе были повреждены складские помещения. Он отметил, что были нанесены удары по одной и той же территории второй раз за восемь дней. По его словам, склады были пустыми.

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      Екатерина Подвигина
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