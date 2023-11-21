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09:58, 21 ноября 2023Россия

В Петербурге десятиклассника из благополучной семьи вытащили из Невы

В Санкт-Петербурге 16-летнего школьника вытащили из воды Невы

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 16-летнего школьника из благополучной семьи вытащили из воды Невы. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, горожане заметили десятиклассника в воде у Кутузовского набережной в районе Литейного моста и позвонили спасателям. Юноше помогли выбраться и отвезли его в Мариинскую больницу. Однако, несмотря на старания врачей, спасти подростка не удалось.

Позже выяснилось, что несовершеннолетний рос в полной и благополучной семье. В школе он характеризовался положительно. В день инцидента мальчик был на занятиях. К уголовной и административной ответственности до этого не привлекался.

Ранее сообщалось, что в Тверской области трое школьников провалились под лед. Все произошло в населенном пункте Мермерины Калининского района. Одного из подростков спасти не удалось. До этого в Челябинской области четыре человека провалились под лед во время рыбалки.

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      Анна Щербакова
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