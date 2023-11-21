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12:25, 21 ноября 2023Наука и техника

В России разработали робота для очистки корпусов судов

В России разработан робот для очистки корпусов судов

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

В России разработали робота, предназначенного для очистки корпусов судов от водорослей и микроорганизмов. Об этом со ссылкой на Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ) сообщает РИА Новости.

«Мы создаем роботов, которые могут перемещаться по корпусу судна или другого морского сооружения как по надводной, так и по подводной части, очищая ее. При этом все операции могут проводиться без захода в док, прямо на рейде», — сказал декан факультета цифровых промышленных технологий СПбГМТУ Антон Жиленков.

По его словам, «к такому плавучему средству подплывает сервисное судно с роботом и с помощью крана подводит его к борту», после чего «робот цепляется за корпус и далее ползает по нему, проводя необходимые операции».

В марте 2022 года портал Sudostroenie.info со ссылкой на СПбГМТУ сообщил, что в России разработали систему управления и модель подводного аппарата повышенной маневренности.

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      Иван Потапов
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