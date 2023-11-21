В России школьники упали в обморок во время поднятия государственного флага

В Нижнем Новгороде школьники потеряли сознание во время поднятия флага России

В Нижнем Новгороде трое учеников упали в обморок во время поднятия государственного флага России. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Десятилетняя девочка потеряла сознание на утренней линейке, следом в обморок упали двое ее одноклассников. Еще семеро детей почувствовали себя плохо.

Учителя вызвали на место сразу несколько бригад скорой помощи. Прибывшие на место медики диагностировали у детей повышенное давление. Врачи подозревают, что школьники отравились неустановленным веществом.

Ранее в Тверской области девятиклассник надышался дезодорантом и попал в реанимацию. Возвращаясь домой, подросток решил подышать гигиеническим средством и потерял сознание. Спасти его не удалось.