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15:44, 21 ноября 2023Россия

В российском регионе грузовик с взрывчаткой попал в ДТП

В Пензенской области грузовик «Спецсвязи» с взрывчаткой попал в аварию

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Пензенской области грузовик «Спецсвязи» с взрывчаткой попал в аварию. О тройном ДТП сообщает Telegram-канал «112».

ЧП произошло на участке трассы М-5 недалеко от села Подгорное. В результате столкновения двух большегрузов один из них перевернулся, перекрыв проезд в обоих направлениях.

Двоих пострадавших — водителей автомобиля «Спецсвязи» — доставили в больницу. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции обнаружили в кузове одного из грузовиков опечатанные ящики с надписью «Осторожно! Взрывается!». Участок трассы оцепили, движение будет восстановлено после того, как взрывоопасный груз увезут.

Ранее в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием военного грузовика «Урал», в результате чего движение по КАД было временно перекрыто в обе стороны. Троих пострадавших спасти не удалось.

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      Алан Босиков
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