В Словакии перекрыли проезд для грузовиков на границе с Украиной

В Словакии неизвестные перекрыли проезд для грузовиков на границе с Украиной

В Словакии неизвестные перекрыли движение грузового транспорта на границе с Украиной. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины в своем Telegram-канале.

В сообщении ведомства сказано, что неизвестные без предупреждения заблокировали проезд рядом с пропускным пунктом «Вышне Немецкое — Ужгород». Официально Братислава не уведомляла украинские власти о возможной блокировке границы и присоединении словацких перевозчиков к акциям польских дальнобойщиков.

С 6 ноября дальнобойщики из Польши блокируют пропускные пункты на границе с Украиной. Протестующие требуют ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество.

Словацкие дальнобойщики уже проводили предупредительную блокировку границы с Украиной 16 ноября. Тогда акция продлилась всего час, но перевозчики предупредили, что если проблема не решится, то они присоединятся к акции своих польских коллег.