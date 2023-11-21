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18:45, 21 ноября 2023Бывший СССР

В Словакии перекрыли проезд для грузовиков на границе с Украиной

В Словакии неизвестные перекрыли проезд для грузовиков на границе с Украиной

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

В Словакии неизвестные перекрыли движение грузового транспорта на границе с Украиной. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины в своем Telegram-канале.

В сообщении ведомства сказано, что неизвестные без предупреждения заблокировали проезд рядом с пропускным пунктом «Вышне Немецкое — Ужгород». Официально Братислава не уведомляла украинские власти о возможной блокировке границы и присоединении словацких перевозчиков к акциям польских дальнобойщиков.

С 6 ноября дальнобойщики из Польши блокируют пропускные пункты на границе с Украиной. Протестующие требуют ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество.

Словацкие дальнобойщики уже проводили предупредительную блокировку границы с Украиной 16 ноября. Тогда акция продлилась всего час, но перевозчики предупредили, что если проблема не решится, то они присоединятся к акции своих польских коллег.

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      Александр Курбатов
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