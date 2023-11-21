Врач назвал способы избавиться от распространенного косметического дефекта

Холка, или так называемый вдовий холмик, может появляться не только из-за длительного пребывания в неудобной позе и деформации верхних позвонков, но и из-за гормонов, рассказал травматолог-ортопед Тимур Исмайылов. В комментарии для «Ленты.ру» врач предупредил об опасности этого косметического дефекта и назвал способы от него избавиться.

Зачастую холка появляется у женщин в период пременопаузы и в менопаузу из-за изменения гормонального фона. В это время снижается выработка женских гормонов — эстрогена и прогестерона — и увеличивается количество мужских гормонов — андрогенов, а жировые отложения откладываются в верхней части туловища.

Также с этой патологией сталкиваются люди с лишним весом и те, кто проводить большое количество времени в положении с согнутой спиной

Если с этой проблемой ничего не делать, она может привести к ухудшению кровообращения в шейном отделе позвоночника и головного мозга, предупредил собеседник «Ленты.ру».

Из-за нарушения мозгового кровообращения разовьется вертебро-базилярная недостаточность, проявляющая себя приступами головокружения, головной болью, усталостью, сонливостью, ухудшением памяти. В тяжелых случаях может случиться ишемический инсульт

Тимур Исмайылов травматолог-ортопед

На начальных этапах холку лечат массажем, мануальной и физиотерапией, лечебными ваннами и физкультурой, рассказал травматолог-ортопед. Также дома можно использовать роликовые массажеры, аппликатор Кузнецова, если нет противопоказаний. Врач может назначить гормональную терапию и скорректированную программу питания. На поздних же стадиях заболевания прибегают к операционной липосакции (лазерной, ультразвуковой, вакуумной, водоструйной), подытожил врач.

Ранее Тимур Исмайылов назвал доступные способы избежать проблем с суставами в зрелом возрасте. Прежде всего врач призвал разнообразить рацион продуктами, богатыми витамином С и клетчаткой, например отрубями, капустой, горохом.