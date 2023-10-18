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11:24, 20 октября 2023Забота о себе

Россиянам назвали способы избежать проблем с суставами в зрелом возрасте

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Для здоровья суставов полезно заниматься спортом, беречь их от чрезмерных нагрузок, травм и переохлаждения, следить за весом, а также обязательно включить в рацион некоторые продукты, рассказал травматолог-ортопед Тимур Исмайылов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал эти и другие доступные способы избежать проблем с суставами в зрелом возрасте.

Прежде всего врач призвал россиян разнообразить рацион продуктами, богатыми витамином С и клетчаткой, например отрубями, капустой, горохом. Также, по его мнению, стоит в целом сделать питание более сбалансированным, чтобы избежать ожирения и, как следствие, повышения нагрузки на суставы.

Если же человек не страдает от лишнего веса, ему для поддержки здоровья суставов Исмайылов посоветовал принимать БАДы из животного сырья, например животный глюкозамин из панциря ракообразных, хондроитин из трахеи крупного рогатого скота и хрящей красной рыбы.

Однако фармакологическая продукция — не единственный источник необходимых для суставов хондроитина и глюкозамина. Основными продуктами с высоким содержанием этих веществ являются белое мясо, хрящи, блюда из желатина (холодец, желе), сыры твердых сортов, рыба семейства осетровых и лососевых, сливочное и льняное масло

Тимур Исмайыловтравматолог-ортопед
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Врач также отметил, что правильное питание — ключевая мера профилактики в борьбе с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, однако не стоит пренебрегать и умеренными спортивными нагрузками.

Ранее травматолог-ортопед Ольга Левченко рассказала, когда нужно обращаться к врачу при хрусте в шее. Она отметила, что боль и дискомфорт при хрусте являются тревожными симптомами.

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      Вера Владзиевская
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