Врач развеял миф об идеальном возрасте для пластических операций
Нет конкретного возраста, после которого было бы поздно сделать первую пластическую операцию, рассказал пластический хирург Игорь Белый. Миф об идеальном возрасте для подобного рода вмешательств он развеял в беседе с «Вечерней Москвой».
По словам Белого, к хирургической коррекции внешности есть только индивидуальные показания, которые зависят от множества факторов: образа жизни, генетики, стабильности веса и многого другого. «Если есть желание, первую операцию можно осуществить и в 60, и в 70, и в 80 лет. Не существует никаких рамок и условностей, главное — желание и отсутствие медицинских противопоказаний к операции», — заявил врач.
При этом, добавил хирург, для каждого возраста характерны особые запросы к пластическому хирургу. Так, люди старше 40 лет, объяснил Белый, чаще обращаются за чек-лифтингом (омоложение центральной части лица и нижних век) и топ-лифтингом (подтяжка лба и бровей). После 50 лет пациенты просят хирургов о круговой подтяжке лица. «С помощью нее можно решить за одну операцию сразу ряд проблем: брыли, поплывший овал лица и многое другое», — отметил он.
Ранее 48-летняя актриса, звезда «Инопланетянина» и «Ангелов Чарли» Дрю Бэрримор объяснила, почему отказалась от пластических операций. По словам знаменитости, она собирается как можно дольше воздерживаться от хирургической коррекции внешности, потому что боится подсесть на нее.