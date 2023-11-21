Врач развеял миф об идеальном возрасте для пластических операций

Хирург Белый: первую пластическую операцию можно сделать и в 80 лет

Нет конкретного возраста, после которого было бы поздно сделать первую пластическую операцию, рассказал пластический хирург Игорь Белый. Миф об идеальном возрасте для подобного рода вмешательств он развеял в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Белого, к хирургической коррекции внешности есть только индивидуальные показания, которые зависят от множества факторов: образа жизни, генетики, стабильности веса и многого другого. «Если есть желание, первую операцию можно осуществить и в 60, и в 70, и в 80 лет. Не существует никаких рамок и условностей, главное — желание и отсутствие медицинских противопоказаний к операции», — заявил врач.

При этом, добавил хирург, для каждого возраста характерны особые запросы к пластическому хирургу. Так, люди старше 40 лет, объяснил Белый, чаще обращаются за чек-лифтингом (омоложение центральной части лица и нижних век) и топ-лифтингом (подтяжка лба и бровей). После 50 лет пациенты просят хирургов о круговой подтяжке лица. «С помощью нее можно решить за одну операцию сразу ряд проблем: брыли, поплывший овал лица и многое другое», — отметил он.

Ранее 48-летняя актриса, звезда «Инопланетянина» и «Ангелов Чарли» Дрю Бэрримор объяснила, почему отказалась от пластических операций. По словам знаменитости, она собирается как можно дольше воздерживаться от хирургической коррекции внешности, потому что боится подсесть на нее.