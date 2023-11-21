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14:10, 21 ноября 2023Россия

Все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят главкому ВМФ России

Шойгу: все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят непосредственно главкому ВМФ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят непосредственно главкому Военно-морского флота (ВМФ). Его слова приводит «Интерфакс».

Работа по данному направлению завершается, рассказал министр. По его словам, это позволит более эффективно управлять флотом, а также внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок ВМФ.

Шойгу отметил, что реализация плана деятельности главкомка ВМФ в текущем году повысила боевые возможности флотов и Каспийской флотилии, позволив довести уровень современной военной и спецтехники до 74 процентов.

Сейчас Северный флот имеет статус военного округа, остальные находятся в составе военных округов.

Также в ходе заседания Шойгу рассказал, что поставки беспилотных летательных аппаратов в Вооруженные силы России выросли в 16 раз. Одновременно с этим вырос объем поставок и других видов вооружения.

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      Варвара Кошечкина
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