Женщины рассказали о своих предпочтениях в порно
Женщины рассказали на форуме Reddit о фильмах для взрослых, которые им нравятся. Свои предпочтения в порно они раскрыли в разделе AskReddit.
Многие женщины признались, что предпочитают порноролики, наиболее похожие на реальные ситуации либо показывающие настоящие чувства актеров.
Я ищу плохих актрис. Хочу видеть настоящие удовольствие или скуку. Терпеть не могу, когда женщины симулируют оргазм от какого-то пустяка
Настоящий домашний секс в настоящей квартире артистов на их кровати, которая выглядит реальной. Терпеть не могу сюжеты с сантехниками, зубными врачами, массажистами и прочей дрянью
Некоторые пользовательницы заявили, что ищут порно с красивыми мужскими голосами или мужчинами, которые охотно комментируют свои действия.
Около года назад я начала смотреть порно, раньше это были только фантазии в голове. Но я включила звук в видео, и это было безумно хорошо. Не знаю его имени, но есть один актер из Австралии, который заводит меня всегда
Также одна женщина заявила, что из-за того, что в жизни ей приходится слишком многое контролировать, в роликах для взрослых она ищет БДСМ-сюжеты, в которых девушки беспомощны.
Лучше, чтобы актрисы напоминали меня и были связаны так, чтобы киска и задница были выставлены на всеобщее обозрение, а они ничего не могли поделать. Меня очень возбуждает порно с публичным унижением, например, о секс-вечеринках, где женщинами пользуются все подряд
Ранее мужчины рассказали на Reddit о просьбах партнерш в постели, которые они считают самыми странными. Один мужчина вспомнил, как встретил в ночном клубе девушку, пришел к ней домой, и она попросила позволить ей сделать ему анилингус, пока он будет мастурбировать.