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05:04, 22 ноября 2023Забота о себе

Женщины рассказали о своих предпочтениях в порно

Фото: Content Pixie / Unsplash

Женщины рассказали на форуме Reddit о фильмах для взрослых, которые им нравятся. Свои предпочтения в порно они раскрыли в разделе AskReddit.

Многие женщины признались, что предпочитают порноролики, наиболее похожие на реальные ситуации либо показывающие настоящие чувства актеров.

Я ищу плохих актрис. Хочу видеть настоящие удовольствие или скуку. Терпеть не могу, когда женщины симулируют оргазм от какого-то пустяка

easyisbetterthanhardпользовательница Reddit

Настоящий домашний секс в настоящей квартире артистов на их кровати, которая выглядит реальной. Терпеть не могу сюжеты с сантехниками, зубными врачами, массажистами и прочей дрянью

learningismyjamпользовательница Reddit

Некоторые пользовательницы заявили, что ищут порно с красивыми мужскими голосами или мужчинами, которые охотно комментируют свои действия.

Около года назад я начала смотреть порно, раньше это были только фантазии в голове. Но я включила звук в видео, и это было безумно хорошо. Не знаю его имени, но есть один актер из Австралии, который заводит меня всегда

angels_exist_666пользовательница Reddit
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Также одна женщина заявила, что из-за того, что в жизни ей приходится слишком многое контролировать, в роликах для взрослых она ищет БДСМ-сюжеты, в которых девушки беспомощны.

Лучше, чтобы актрисы напоминали меня и были связаны так, чтобы киска и задница были выставлены на всеобщее обозрение, а они ничего не могли поделать. Меня очень возбуждает порно с публичным унижением, например, о секс-вечеринках, где женщинами пользуются все подряд

Short_Experience3068пользовательница Reddit

Ранее мужчины рассказали на Reddit о просьбах партнерш в постели, которые они считают самыми странными. Один мужчина вспомнил, как встретил в ночном клубе девушку, пришел к ней домой, и она попросила позволить ей сделать ему анилингус, пока он будет мастурбировать.

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      Александра Лисица
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