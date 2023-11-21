Женщины рассказали о своих предпочтениях в порно

Женщины рассказали на форуме Reddit о фильмах для взрослых, которые им нравятся. Свои предпочтения в порно они раскрыли в разделе AskReddit.

Многие женщины признались, что предпочитают порноролики, наиболее похожие на реальные ситуации либо показывающие настоящие чувства актеров.

Я ищу плохих актрис. Хочу видеть настоящие удовольствие или скуку. Терпеть не могу, когда женщины симулируют оргазм от какого-то пустяка easyisbetterthanhard пользовательница Reddit

Настоящий домашний секс в настоящей квартире артистов на их кровати, которая выглядит реальной. Терпеть не могу сюжеты с сантехниками, зубными врачами, массажистами и прочей дрянью learningismyjam пользовательница Reddit

Некоторые пользовательницы заявили, что ищут порно с красивыми мужскими голосами или мужчинами, которые охотно комментируют свои действия.

Около года назад я начала смотреть порно, раньше это были только фантазии в голове. Но я включила звук в видео, и это было безумно хорошо. Не знаю его имени, но есть один актер из Австралии, который заводит меня всегда angels_exist_666 пользовательница Reddit

Также одна женщина заявила, что из-за того, что в жизни ей приходится слишком многое контролировать, в роликах для взрослых она ищет БДСМ-сюжеты, в которых девушки беспомощны.

Лучше, чтобы актрисы напоминали меня и были связаны так, чтобы киска и задница были выставлены на всеобщее обозрение, а они ничего не могли поделать. Меня очень возбуждает порно с публичным унижением, например, о секс-вечеринках, где женщинами пользуются все подряд Short_Experience3068 пользовательница Reddit

Ранее мужчины рассказали на Reddit о просьбах партнерш в постели, которые они считают самыми странными. Один мужчина вспомнил, как встретил в ночном клубе девушку, пришел к ней домой, и она попросила позволить ей сделать ему анилингус, пока он будет мастурбировать.