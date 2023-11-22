В России назвали адекватными мировые цены на нефть

Вице-премьер Новак назвал адекватными сложившиеся на мировом рынке цены на нефть

Цены на нефть, которые в настоящее время складываются на мировом рынке, являются достаточно адекватными, их уровень можно оценить как достаточно хороший. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, передает «Интерфакс».

По его слова, котировки отражают объективно существующую картину, но подробно об этом можно будет говорить по итогам встречи министров ОПЕК+, назначенной на 26 ноября. Тогда же, указал чиновник, станет понятно, как реагировать на прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) о профиците сырья в 2024 году.

Возможность изменений текущего уровня сокращения добычи нефти или продления их на следующий год странами ОПЕК+ вице-премьер не прокомментировал.

Предстоящая встреча министров в Вене остается одним из определяющих факторов для динамики цен на нефть. По состоянию на среду, 22 ноября, стоимость нефти Brent опустилась почти на процент, до 81,7 доллара за баррель. При этом на прошлой неделе после выхода данных в США она падала ниже 77 долларов.

Такая волатильность связана с высоким уровнем неопределенности на рынке и проблемой с прогнозами. Повышение запасов нефти в США удивило трейдеров, потому что оно свидетельствует о слабом спросе. Если эта тенденция подтвердится, то ожидания, предполагающие дефицит предложения, придется пересматривать.

При этом дисконт для российской нефти начал расти. В конце прошлой недели партия сорта Urals в порту Приморска на Балтийском море была продана по цене 62,13 доллара за баррель, а дисконт составил 14,67 доллара за баррель, что больше, чем в предыдущие периоды.