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18:05, 22 ноября 2023Культура

Агентство разорвало контракт со звездой после ее пропалестинских высказываний

С голливудской звездой Сьюзан Сарандон разорвали контракт из-за поддержки ХАМАС
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Голливудское агентство United Talent Agency (UTA) разорвало контракт с актрисой Сьюзан Сарандон после ее слов на пропалестинском митинге в Нью-Йорке. Об этом пишет Page Six.

Отмечается, что 17 ноября 77-летняя звезда выступила в поддержку протестующих, общавшихся с американцами еврейского происхождения на мероприятии в поддержку палестинцев в Нью-Йорке. На акции она заявила, что после ее высказываний в адрес еврейской общины, сделанных в результате атаки ХАМАСа 7 октября, подверглась резкой критике. Сарандон сказала, что «почувствовала, что значит быть мусульманином в Америке».

В Page Six добавили, что ее слова задели нескольких сотрудников агентства UTA, с которым оскароносная артистка сотрудничала с 2014 года. Сарандон известна своими ролями в таких картинах, как «Иствикские ведьмы», «Тельма и Луиза» и многих других.

В августе 2023 года Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в конфликте на Украине. По ее мнению, Североатлантический альянс пожелал ослабить Россию из-за ее взаимодействия с Китаем, которое пугает американцев.

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      Сергей Равин
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