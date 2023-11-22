Американский экономист назвал Байдена говорящим ненужные вещи стариком

Экономист Сакс назвал Байдена стариком, который говорит то, чего не следовало бы

Президент США Джо Байден — старик, который говорит то, что не следовало бы. Об этом заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, сообщает РИА Новости.

Так он отреагировал на слова американского лидера, который по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско назвал китайского коллегу «диктатором».

По словам экономиста, встреча лидеров США и Китая должна была показать, что они поддерживают диалог, но своей репликой Байден был близок к тому, чтобы разрушить достижения по итогам переговоров.

Ранее Сакс заявил, что США должны начать переговорный процесс по конфликту на Украине, а также признать Крым, новые территории России и предоставить гарантии нерасширения НАТО на восток. По его мнению, Украина не смогла одержать победу на поле боя, и инициатива находится на стороне России.