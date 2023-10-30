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11:13, 30 октября 2023Мир

Американский экономист призвал признать Крым и новые территории России

Экономист Сакс: США должны признать Крым и новые территории России

Фото: Michael Campanella / Getty Images

США должны начать переговорный процесс по конфликту на Украине, а также признать Крым, новые территории России и предоставить гарантии нерасширения НАТО на восток. Об этом заявил американский экономист профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью греческой газете «Катимерини».

«Мы вступили в завершающую стадию 30-летнего фиаско американских неоконсерваторов на Украине. Их план по окружению России НАТО в Черноморском регионе провалился. Решения, которые сейчас примут США и Россия, будут огромного значения для мира, безопасности и процветания всего мира», — отметил экономист.

По его мнению, Украина не смогла одержать победу на поле боя, и инициатива находится на стороне России. Такие актуальные события в Европе, как конфликт Польши с Украиной из-за зерна и формирование Робертом Фицо правительства в Словакии, свидетельствуют о провале нынешнего подхода США к конфликту.

Ранее спикер Палаты представителей США предпочел помощь Израилю поддержке Украины. В частности, он заявил, что на этой неделе в Палату представителей будет внесен отдельный законопроект о финансировании Израиля, поскольку это срочная и неотложная необходимость.

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      Максим Габриелян
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