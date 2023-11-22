Армия России уничтожила склад авиационных средств ВСУ и ЗРК С-300

Минобороны сообщило об уничтожении склада авиационных средств ВСУ и ЗРК С-300

Армия России уничтожила склад авиационных средств Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ЗРК С-300. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, за минувшие сутки российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные и артиллерийские войска поразили 127 районов сосредоточения живой силы и техники противника, уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, в Донецкой народной республике в районе населенного пункта Воздвиженка был сбит украинский истребитель МиГ-29.

21 ноября министр обороны России Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за ноябрь. По данным Минобороны, с начала месяца украинские войска потеряли свыше 13,7 тысячи бойцов. Помимо этого, российские военнослужащие за указанный период уничтожили около 1800 единиц вооружения и военной техники противника.