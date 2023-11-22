Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:30, 22 ноября 2023Ценности

Блогерша с монобровью показала небритое тело и вызвала споры в сети

Кадр: видео @the.unibrowgirl

Блогерша с никнеймом @the.unibrowgirl показала небритое тело и вызвала споры в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с монобровью предстала перед зрителями в белом бюстгальтере на тонких бретелях. Девушка приподняла вверх одну руку, продемонстрировав длинные густые волосы в области подмышки. Кроме того, она нанесла на упомянутую область крем, чтобы расчесать их.

Подписчики неоднозначно отреагировали на внешний вид инфлюэнсерши в комментариях под постом. «Идеальный дом для бактерий», «Я оплачу терапию психолога каждому, кто это увидел», — возмутились одни пользователи сети. «Почему вы ведете себя так, будто увидели что-то ужасное, ведь это нормально…», «Вы слишком остро реагируете. Просто это люди, которые ценят свое тело, они выглядят как богини», — поддержали блогершу другие.

В июне модель с черной монобровью раскрыла причину отказа ее удалять. 26-летняя манекенщица, проживающая в Лондоне, рассказала, что с детства подвергалась нападкам и оскорблениям со стороны окружающих из-за своей внешности.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      «Крупнейший дипломатический прорыв» ХАМАС подтвердило сделку с Израилем по освобождению заложников

      Эрдоган призвал страны мира с «сильными карманами» помочь Газе

      Путин поддержал резолюцию о гуманитарных паузах в Газе

      В Севастополе приостановили движение морского транспорта

      Россиянам рассказали о мерах поддержки семей с детьми

      Девочка задала вопрос учителю биологии и узнала многолетнюю тайну родителей

      В российском университете объяснили сбор электронных сигарет студентами для СВО

      Стало известно о любви украинца Усика к российскому занятию

      Катар обозначил сроки объявления о старте гуманитарной паузы в секторе Газа

      В Госдуме отреагировали на публикацию ЕП карты с Крымом в составе России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости