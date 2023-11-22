Блогерша с монобровью показала небритое тело и вызвала споры в сети

Блогерша с никнеймом @the.unibrowgirl показала небритое тело и вызвала споры в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с монобровью предстала перед зрителями в белом бюстгальтере на тонких бретелях. Девушка приподняла вверх одну руку, продемонстрировав длинные густые волосы в области подмышки. Кроме того, она нанесла на упомянутую область крем, чтобы расчесать их.

Подписчики неоднозначно отреагировали на внешний вид инфлюэнсерши в комментариях под постом. «Идеальный дом для бактерий», «Я оплачу терапию психолога каждому, кто это увидел», — возмутились одни пользователи сети. «Почему вы ведете себя так, будто увидели что-то ужасное, ведь это нормально…», «Вы слишком остро реагируете. Просто это люди, которые ценят свое тело, они выглядят как богини», — поддержали блогершу другие.

В июне модель с черной монобровью раскрыла причину отказа ее удалять. 26-летняя манекенщица, проживающая в Лондоне, рассказала, что с детства подвергалась нападкам и оскорблениям со стороны окружающих из-за своей внешности.