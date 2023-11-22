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10:37, 22 ноября 2023Культура

Бузова перечислила трех самых красивых мужчин российского шоу-бизнеса

Бузова назвала Нагиева и Прилучного самыми красивыми мужчинами в шоу-бизнесе

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Певица и телеведущая Ольга Бузова перечислила самых красивых мужчин российского шоу-бизнеса. Об этом она рассказала в эфире шоу «Вопрос ребром», доступном на YouTube.

По мнению артистки, первое место в рейтинге занимает шоумен и актер Дмитрий Нагиев, второе — артист Станислав Бондаренко, сыгравший ее возлюбленного в клипе, а третье — звезда «Мажора» Павел Прилучный. Бузова также подчеркнула, что в выборе мужчины не ориентируется на его внешние данные.

«Для меня красота реально всегда внутри, но визуал тоже работает. Вообще, моим мужикам со мной повезло: у меня зрение плохое, я в целом их не вижу, главное, чтобы запах был хороший и мозги были хотя бы чуть-чуть», — призналась певица.

В рамках шоу артистка также составила антирейтинг мужчин российского шоу-бизнеса. Самым непривлекательным артистом РФ, по мнению звезды, является актер Алексей Панин. Бузова также назвала рэп-исполнителя Басту и блогера Эльдара Джарахова, находящихся в студии во время эфира. Исполнительница подчеркнула, что не считает ведущих шоу некрасивыми — они просто не в ее вкусе.

Ранее российский поп-исполнитель Филипп Киркоров сказал, что Ольге Бузовой нужно начинать устраивать личную жизнь.

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      Анастасия Астахова
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