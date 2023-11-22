Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
5:2
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
2:3
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ - регулярный чемпионат
22:45, 22 ноября 2023Спорт

Бывший чемпион UFC выступил за легализацию допинга

Бывший чемпион UFC Андерсон Силва выступил за легализацию допинга

Фото: Reinaldo Reginato / Global Look Press

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андерсон Силва выступил за легализацию допинга. Об этом сообщает Bloody Elbow.

По его словам, запрещенные препараты стоит разрешить принимать по назначению врачей во время тренировочных лагерей. «Бойцы ММА проходят через такую подготовку, какой нет ни в одном виде спорта или боевых искусствах. Очень высок риск получить травму. И если врач увидит, что есть возможность помочь организму, то можно сократить вероятность травмы», — заявил Силва.

Бразилец также отметил, что допинг-тесты стоит проводить за неделю перед боем. По его мнению, более ранний прием допинга не способен дать бойцам преимущество.

В 2015 году Силва был дисквалифицирован на год и оштрафован на 380 тысяч долларов за применение допинга. Решение о дисквалификации и штрафе приняла Атлетическая комиссия штата Невада (США).

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе случился крупнейший королевский скандал со времен принцессы Дианы. У будущего короля Дании обнаружили любовницу

      Определены районы Москвы с максимальным ростом предложения первичного жилья

      Суд снова встал на сторону Роналду в деле об изнасиловании

      Путин утвердил новые положения о получении гражданства РФ

      Директор Большого театра заявил о продолжении работы на своей должности

      Умер актер из фильма «Битва за Севастополь»

      Бывший чемпион UFC выступил за легализацию допинга

      Российский танкист рассказал об угоне трофейной западной техники у ВСУ

      Захарова раскритиковала борьбу Запада с инакомыслием

      Стала известна стоимость ели к Новому году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости