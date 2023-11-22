Бывший чемпион UFC выступил за легализацию допинга

Бывший чемпион UFC Андерсон Силва выступил за легализацию допинга

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андерсон Силва выступил за легализацию допинга. Об этом сообщает Bloody Elbow.

По его словам, запрещенные препараты стоит разрешить принимать по назначению врачей во время тренировочных лагерей. «Бойцы ММА проходят через такую подготовку, какой нет ни в одном виде спорта или боевых искусствах. Очень высок риск получить травму. И если врач увидит, что есть возможность помочь организму, то можно сократить вероятность травмы», — заявил Силва.

Бразилец также отметил, что допинг-тесты стоит проводить за неделю перед боем. По его мнению, более ранний прием допинга не способен дать бойцам преимущество.

В 2015 году Силва был дисквалифицирован на год и оштрафован на 380 тысяч долларов за применение допинга. Решение о дисквалификации и штрафе приняла Атлетическая комиссия штата Невада (США).