Бывший футболист сборной России оценил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

Тетрадзе посоветовал российским футболистам не спешить с отъездом в Европу

Бывший защитник «Динамо», «Алании», «Ромы» и сборной России по футболу Омари Тетрадзе оценил призыв наставника национальной команды Валерия Карпина к подопечным уезжать в европейские чемпионаты. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам экс-игрока, для переезда за рубеж спортсмену сначала нужно проявить себя на родине. «Я не считаю РПЛ слабой лигой. У нас достаточно хороший, мощный чемпионат. Другое дело — отношение самих футболистов. Если молодой еще по мячу не научился толком бить, а уже думает, как бы ему уехать в Европу, это несерьезно», — отметил Тетрадзе.

Бывший футболист посоветовал молодым россиянам не спешить с отъездом за рубеж. «Если ты в 20 лет уезжаешь и сидишь на скамейке, никакого развития не будет — только деградация. Если ехать, то уже готовым футболистом», — заявил Тетрадзе.

12 сентября Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он отметил, что советовал уезжать из РПЛ много раз. Тренер объяснил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.