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10:11, 22 ноября 2023Наука и техника

CD Projekt RED анонсировала новую версию Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition выйдет 5 декабря 2023 года

Фото: Alexander Sayganov / Globallookpress.com

Студия CD Projekt RED анонсировала расширенную версию игры Cyberpunk 2077. Об этом сообщается на сайте проекта.

В компании рассказали, что новая версия тайтла будет включать в себя весь контент, когда либо выпущенный для Cyberpunk 2077. В сборник войдут основная версия игры и сюжетное дополнение Phantom Liberty («Призрачная свобода»), вышедшее 25 сентября 2023 года.

Продажи Cyberpunk 2077: Ultimate Edition начнутся 5 декабря 2023 года. Игра будет доступна на физических носителях и в виде цифровой версии для ПК, приставок PlayStation 5 и Xbos Series. Стоимость игры в США составила 60 долларов, или около 5,3 тысячи рублей.

«В сборник входит бесплатное обновление 2.0, в котором были переработаны многие системы, например, деревья навыков, бой на машинах, искусственный интеллект врагов и полиции, а также добавлены различные новые виды оружия, транспорта и одежды», — уточнили в студии. Также в Ultimate Edition входят все бесплатные DLC.

Cyberpunk 2077 — видеоигра в жанре Action/RPG в открытом мире. Игра была выпущена в декабре 2020 года после почти десяти лет разработки.

В начале октября представители CD Projekt RED рассказали, что Cyberpunk 2077 опередила «Ведьмака 3» по продажам. По данным студии, Cyberpunk 2077 разошлась тиражом 25 миллионов экземпляров.

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      Андрей Ставицкий
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