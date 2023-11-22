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16:51, 22 ноября 2023Культура

Экс-солист «Руки Вверх!» призвал Шарлота пойти в армию

Экс-солист «Руки Вверх!» призвал Шарлота пойти в армию ради доверия россиян
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Певец Шарлот

Певец Шарлот . Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Экс-солист группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин призвал певца Эдуарда Шарлота пойти в армию, чтобы вновь завоевать доверие россиян. Об этом он сообщил в разговоре с Telegram-каналом Daily Storm.

Музыкант отметил, что исполнителю необязательно быть на передовой, в зоне специальной военной операции на Украине (СВО), однако, чтобы получить паспорт РФ (предыдущий Шарлот сжег полгода назад), стоит отработать российское гражданство. Известно, что у Шарлота есть военный билет, который он, по некоторым данным, купил.

Потехин также обратился ко всем артистам, которые покинули Россию после начала СВО.

«Если хотите возвращаться в Россию, чтобы о вас было хорошее мнение, нужно заниматься делами, которые будут полезными для России. Об этом говорили много раз», — поделился собеседник издания.

Ранее певец Шарлот, который публично сжег паспорт гражданина РФ, вернулся из Армении в Россию. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге исполнителя встретил наряд полиции и сопроводил в служебное помещение.

Позже юрист Александр Хаминский рассказал о возможном наказании для артиста.

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      Анастасия Астахова
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