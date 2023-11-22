Еще в одном регионе России запретили использовать пиротехнику в Новый год
Ростовский губернатор Голубев: в регионе введен временный запрет на пиротехнику
В Ростовской области введен временный запрет на использование пиротехники. О принятом властями региона решении рассказал губернатор Василий Голубев в Telegram.
Запрет будет действовать в период с 1 декабря этого года по 1 марта 2024 года. Таким образом, указанный период будет распространяться и на новогодние праздники.
Указ о введении временного запрета будет подписан до конца дня, сказал Голубев. «Дальше — по ситуации», — добавил он.
В начале ноября временный запрет на использование пиротехники ввели в Белгородской области. Через неделю о принятии аналогичного запрета сообщили власти Курской области.