Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:32, 22 ноября 2023Россия

Еще в одном регионе России запретили использовать пиротехнику в Новый год

Ростовский губернатор Голубев: в регионе введен временный запрет на пиротехнику

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ростовской области введен временный запрет на использование пиротехники. О принятом властями региона решении рассказал губернатор Василий Голубев в Telegram.

Запрет будет действовать в период с 1 декабря этого года по 1 марта 2024 года. Таким образом, указанный период будет распространяться и на новогодние праздники.

Указ о введении временного запрета будет подписан до конца дня, сказал Голубев. «Дальше — по ситуации», — добавил он.

В начале ноября временный запрет на использование пиротехники ввели в Белгородской области. Через неделю о принятии аналогичного запрета сообщили власти Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Самый страшный маньяк в истории России получил четвертый срок. Что известно о новых преступлениях Михаила Попкова?

      Сделку по продаже Forbes отменили из-за зятя бывшего главы Дагестана

      Второго по величине застройщика Китая захотели спасать за счет государства

      Егор Крид назвал причины нежелания ходить на свидания

      Лана Дель Рей снялась в нижнем белье для обложки журнала

      В Кремле ответили на вопрос о военном сотрудничестве с Ираном

      Силовик получил ранение в перестрелке с пособником боевиков в российском регионе

      Минобороны показало загрузку баллистической ракеты в пусковую шахту

      Российский военный раскрыл подробности дуэли с украинской женщиной-снайпером

      Кремль заявил об отсутствии изменений в условиях помилования за участие в СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости