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20:16, 22 ноября 2023Среда обитания

Идею заставить россиян платить за отопление по-новому оценили

Эксперт Сергеев: новая система оплаты тепла позволит сгладить резкие скачки сумм

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Новая система оплаты отопления, позволяющая властям делать перерасчет за потребляемое зимой тепло не по результатам предыдущего года, а за более длительный период — три года или пять лет, может сгладить резкие скачки размера платежей в холодный период. Плюсы и минусы соответствующей идеи оценили эксперты, опрошенные «Московским комсомольцем».

В издании уточнили, что пока такой вариант доступен лишь властям Москвы, однако не исключается, что ближайшей зимой опыт распространят на другие регионы России. Руководитель практики коммунального хозяйства, энергетики и управления недвижимостью Московской коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Сергеев отметил, что в столице установлен норматив потребления тепла на один квадратный метр площади в месяц — 0,016 гигакалории (Гкал). «Год на год не приходится, зимы бывают разные. По этой причине случаются скачки в оплате за тепло. Если считать более отдаленный период, допустим, за пять лет, то такие резкие перепады будут сглаживаться», — выразил свое мнение он.

Отличную от Сергеева точку зрения высказал председатель Жилищного союза, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин. Он убежден, что любое увеличение базы перерасчета еще более запутывает и без того непрозрачную ситуацию в сфере ЖКХ, и в этом случае срок один год лучше пятилетнего.

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«Когда общественности скажут, что перерасчет производится за пять лет, то никто не вспомнит, какая зима была в 2018-м или в 2019 году: холодная или теплая. И уже не поймешь, кто кому должен — то ли жители управляющим компаниям, то ли, наоборот, они обязаны вернуть деньги гражданам…» — заявил он. Крохин добавил, что еще одним недочетом нового документа он считает право московских властей финансировать из бюджета ресурсоснабжающие организации в случае резкого превышения норматива по теплу. По его словам, хорошо, что за «разбазаривание» ресурсов теперь будут платить таким образом, однако бюджет в конечном итоге формируется из налогов граждан. Решить проблемные вопросы, связанные с оплатой отопления, способна установка соответствующих счетчиков, однако такая перспектива, с учетом состояния инженерных сетей, рассматривается только в отдаленном будущем, заключил эксперт.

В ноябре стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий власти Москвы правом самим определять порядок начисления платы за отопление в многоквартирных домах и менять ее размер. В результате платежи жителям столицы рассчитываются исходя из объема потребления тепла на отопление в доме за предыдущий год, и начисляются равномерно в течение календарного года.

В пояснительной записке отметили, что необходимость наделить власти Москвы правом самостоятельно определять порядок расчета платы связана с чередованием в столице аномально холодных и теплых зим. Из-за такой погоды в течение года с теплой зимой москвичам приходится платить больше, чем за год с холодной зимой.

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      Полина Кислицына
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