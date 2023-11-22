Митрополит Тихон объяснил свое сравнение Крыма с Колымой

Митрополит Тихон заявил, что его слова о Крыме и Колыме истолковали неверно

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) заявил, что его слова о Крыме и Колыме были неверно поняты. Фрагмент брифинга священнослужителя приводит РИА Новости.

В октябре Тихон, находясь во Псково-Печерском монастыре, сравнил свой отъезд на полуостров отправкой на «курорты Колымы».

«Я ни в коем случае не хотел сравнить Крым с нашей отечественной Колымой», — сказал Тихон. Сказанное им имело цель «пошутить и подбодрить», уточнил он.

Ранее Тихон, которого иногда называют духовником президента России Владимира Путина, рассказал о своих связах с главой государства. Он переадресовал вопрос о духовном наставничестве самому президенту.