На Украине спрогнозировали новые протесты перевозчиков на границе со Словакией

На Украине заявили, что словацкие перевозчики вновь попытаются перекрыть границу

Глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин спрогнозировал новые протесты словацких перевозчиков, которые ранее уже перекрывали границу между двумя государствами. Его цитирует ТАСС.

21 ноября неизвестные перекрыли проезд для грузовиков между Словакией и Украиной рядом с пропускным пунктом «Вышне Немецкое — Ужгород». До этого подобным образом поступили польские перевозчики, которые потребовали ввести коммерческие ограничения для украинских коллег и ограничить их количество.

«Я думаю, что словаки будут пытаться и в дальнейшем перекрыть дорогу. Намерения такие действительно у некоторых лиц есть», — заявил Балин.

Он подчеркнул, что действия как словацких, так и польских перевозчиков нарушают нормы Евросоюза. Балин рассчитывает, что власти Словакии это понимают, хоть и правительство в стране сейчас «явно не проукраинское».

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что конфликт невозможно решить военным путем, а его затягивание лишь приведет к еще большим потерям. Так его государство объясняет отказ от военной помощи Киеву.