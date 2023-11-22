Названа возможная дата закрытия границы Финляндии с Россией

Возможное закрытие границы Финляндии с Россией вступит в силу в 01:00 24 ноября

Возможное решение властей Финляндии по закрытию границы с Россией вступит в силу в полночь пятницы, 24 ноября. Эту дату назвало издание Ilta-Sanomat.

По информации источника, вечером 22 ноября правительство скандинавской страны вновь будет обсуждать вопрос дополнительных мер безопасности на границе с Россией. Если очередные ограничения будут приняты, они вступят в силу в ночь с четверга на пятницу в 00:00 (01:00 по Москве).

Ранее сообщалось, что кабинет министров Финляндии решил закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме одного. Продолжит работать погранпункт «Райя-Йосепи» (с российской стороны — «Лотта», Мурманская область). Ожидается, что правительство объявит об этом решении вечером в среду, 22 ноября. На данный момент открытыми остаются только два КПП: «Райя-Йосепи» и «Куусамо».