Названы черты хорошего фитнес-тренера

Журналисты Men Today назвали черты хорошего фитнес-тренера. Об этом сообщается в материале издания.

Эксперты посоветовали обратить внимание на наличие у специалиста профильного образования, профессиональных сертификатов, а также на его коммуникабельность. «Вы должны получать удовольствие от тренировок, в том числе и от общения с наставником», — говорится в материале.

Кроме того, журналисты рассказали о пользе обращения к услугам тренера в тренажерном зале. «От вас требуется желание заниматься, усердие и соблюдение правил, а остальное ложится именно на вашего наставника», — отмечается в статье.

23 сентября журналисты Men Today назвали лучшие упражнения для мужчин старше 40 лет. Необходимо делать шаги в полуприседе, планку, приседания, выпады и отжимания.