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07:02, 23 ноября 2023Спорт

Названы черты хорошего фитнес-тренера

Фото: Gabin Vallet / Unsplash

Журналисты Men Today назвали черты хорошего фитнес-тренера. Об этом сообщается в материале издания.

Эксперты посоветовали обратить внимание на наличие у специалиста профильного образования, профессиональных сертификатов, а также на его коммуникабельность. «Вы должны получать удовольствие от тренировок, в том числе и от общения с наставником», — говорится в материале.

Кроме того, журналисты рассказали о пользе обращения к услугам тренера в тренажерном зале. «От вас требуется желание заниматься, усердие и соблюдение правил, а остальное ложится именно на вашего наставника», — отмечается в статье.

23 сентября журналисты Men Today назвали лучшие упражнения для мужчин старше 40 лет. Необходимо делать шаги в полуприседе, планку, приседания, выпады и отжимания.

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      Алексей Гусев
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