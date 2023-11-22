Небензя оценил обвинения Израиля в использовании ХАМАС гражданских объектов

Небензя: Израиль не доказал использование гражданских объектов военными ХАМАС

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Израиль пока не предоставил убедительных доказательств того, что палестинская группировка ХАМАС использует больницы и другие гражданские объекты в военных целях. Заседание Совбеза организации транслируется на YouTube.

По его словам, нападения израильской армии на школы и больницы, в результате которых гибнут невинные люди, вызывают крайнюю обеспокоенность. При этом целями ударов становятся и другие гражданские объекты: мечети, церкви, лагеря беженцев, что является нарушением международного гуманитарного права.

«Мы слышали утверждения о якобы расположенных в них командных пунктах и бункерах ХАМАС, но так и не увидели пока убедительных доказательств этого», — оценил он обвинения Тель-Авива.

Небензя призвал генсека ООН Антониу Гутерриша держать ситуацию в секторе Газа на особом контроле и информировать Совбез о предпринимаемых мерах.

Ранее Небензя призвал прекратить огонь в секторе Газа. По его словам, только прекращение огня, а не кратковременные паузы, позволит избежать жертв в зоне палестино-израильского конфликта.